Три тысячи участников выступили на фестивале-конкурсе "Радуга" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почти три тысячи жителей Тюменской области стали участниками второго зонального отборочного этапа XXIV национального фестиваля-конкурса детского художественного творчества "Радуга" в Тюмени. В течение двух дней, 20 и 21 апреля, свои около 400 творческих номеров представили участники из Тюмени, Ялуторовска, Тюменского, Ярковского, Исетского, Упоровского, Ялуторовского и Нижнетавдинского районов, Заводоуковского городского округа.

Участники разных возрастов покорили жюри и зрителей запоминающимися выступлениями, яркими колоритными национальными костюмами, многообразием жанров. Особый восторг вызывали творческие номера самых юных конкурсантов, рассказала корреспонденту "Тюменской линии" председатель жюри фестиваля-конкурса, заместитель председателя регионального отделения "Ассамблеи народов России" Тюменской области Людмила Шабанова.

"Детские сады удивляли жюри своими творческими талантами: костюмы, подборка произведений, количество детей, все это замечательно выстроено. Дети – чудо! Каждый номер как мини-спектакль со своей историей, яркий, красочный, продуманный до мелочей. Выступили дошкольники, учащиеся общеобразовательных школ, воспитанники учреждений культуры и, конечно же, национальные объединения. Мы увидели сочетание красоты культур разных народов, проживающих в Тюменской области", - поделилась она.

Заключительный третий зональный отборочный тур конкурса состоится 27 апреля во Дворце культуры села Вагай. Он объединит коллективы из Тобольска, Уватского, Тобольского, Вагайского районов. Гала-концерт фестиваля-конкурса "Радуга" состоится 18 мая в Ялуторовске. Его участниками станут лучшие по итогам отборочных этапов творческие коллективы и исполнители.

XXIV областной национальный фестиваль-конкурс детского художественного творчества "Радуга" в 2024 году проходит в рамках Года семьи. В этом году его тема – "Патриотизм как основа будущего России". Участники выступают в нескольких номинациях, среди которых самодеятельное художественное творчество, вокал, хореография, инструментальное исполнение на национальных инструментах, художественное слово, семейные ансамбли и другие.

Любовь Голышева