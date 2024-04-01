Все о вакцинации расскажут тюменцам в ходе горячей линии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Горячая линия по вопросам вакцинации проходит в Тюменской области с 22 по 30 апреля. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора, а также Центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области ответят на вопросы о вакцинации, Национальном календаре профилактических прививок и иммунизации по эпидемическим показаниям, профилактике вакциноуправляемых инфекций, сообщили в пресс-службе ведомства.

Задать вопросы специалистам управления Роспотребнадзора можно по телефонам: 8 (3452) 20-34-47, 20-95-35 с понедельника по четверг - с 9 до 18 часов, в пятницу - с 9 часов до 16 часов 45 минут. Перерыв - с 13 часов до 13 часов 45 минут.

В Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области можно обратиться по телефону: 8 (3452) 68-48-94. Часы работы горячей линии: понедельник – четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 часов до 14 часов 30 минут. Перерыв - с 12 часов до 12 часов 30 минут.

Для жителей муниципальных районов области работают горячие линии в территориальных отделах управления.

В Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах - 8 (34546) 2-51-59, 2-57-14. В Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах - 8 (34542) 9-03-46, 9-03-48.

В Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах - 8 (34551) 2-37-28, 6-03-50. В Бердюжском, Казанском, Сладковском районах - 8 (34553) 4-19-08, 4-20-16.

В Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах - 8 (3456) 25-08-85, 25-21-83.