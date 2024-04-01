"Тюмень-2" на домашнем поле уступила гостям из Магнитогорска

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Со счётом 0:1 дублёры футбольной команды "Тюмень" уступили "Металлургу-Магнитогорск" в стартовом матче первенства страны среди команд третьей лиги. Сибиряки принимали гостей на своём домашнем поле.

В этой игре зрители увидели всего один забитый мяч, его автором на последней секунде первого тайма стал 22-летний форвард уральцев Мирон Талько, имеющий опыт игры во второй лиге за "Амкар-Пермь".

Теперь тюменцы отправятся в Пермь, 27 апреля их там ждёт игра с "Ильпаром".