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"Тюмень-2" на домашнем поле уступила гостям из Магнитогорска

Спорт, 13:23 22 апреля 2024

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Со счётом 0:1 дублёры футбольной команды "Тюмень" уступили "Металлургу-Магнитогорск" в стартовом матче первенства страны среди команд третьей лиги. Сибиряки принимали гостей на своём домашнем поле.

В этой игре зрители увидели всего один забитый мяч, его автором на последней секунде первого тайма стал 22-летний форвард уральцев Мирон Талько, имеющий опыт игры во второй лиге за "Амкар-Пермь".

Теперь тюменцы отправятся в Пермь, 27 апреля их там ждёт игра с "Ильпаром".

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