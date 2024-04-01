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Тюменские студенты за инновационные разработки получили по полмиллиона рублей

Общество, 17:03 22 апреля 2024

t.me/industrial_university_tmn

Студенты института промышленных технологий и инжиниринга (ИПТИ) ТИУ Дмитрий Писарев и Ирина Шаропина стали победителями Всероссийского конкурса "УМНИК" Фонда содействия инновациям. Они получат по 500 тыс. рублей на реализацию своих инновационных проектов, сообщает вуз.

Дмитрий вместе с командой под руководством преподавателя кафедры технологии машиностроения Александра Старикова разрабатывает устройство, способное создавать металлическое покрытие на любой поверхности. С помощью нового прибора можно будет не только защитить материал от негативных внешних воздействий и разрушений, но и повысить его твердость и износостойкость, отмечает автор проекта.

В качестве расходного материала планируется использовать металлическую проволоку – это одно из главных преимуществ разработки наряду с низкой стоимостью.

t.me/industrial_university_tmn

Студентка третьего курса ИПТИ кафедры физики и приборостроения Ирина Шаропина под руководством преподавателя Руслана Сафаргалиева разрабатывает новую технологию по термозащите оснований трубопроводов, прокладываемых в зоне вечной мерзлоты.

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# грант , ТИУ , УМНИК

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