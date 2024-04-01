Тюменский фильм "Каравелла Крапивина" победил на международном кинофестивале

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Фильм "Каравелла Крапивина" тюменской компании победил на Международном кинофестивале FESTPRO в номинации "Лучший документальный фильм". Награждение прошло в Москве, награду забрала исполнительный продюсер проекта Лиза Теплякова, сообщает "Тюменское кино" в своем ТГ-канале.

Это уже седьмой фестиваль "Каравеллы" и вторая победа в этом году. Напомним, картина показывает историю жизни и творчества детского писателя Владислава Крапивина и рассказывает о создании отряда "Каравелла", феномене крапивинской литературы, борьбе с системой и любви к тополям и морю.

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Для создания документальной ленты команда под руководством режиссера Дмитрия Колобова встречалась с женой, сыном и внуками писателя, иллюстратором его книг, автором научной работы по именам собственным в творчестве Владислава Петровича. Заглянула на базу отряда "Каравелла", в аудиторию его имени в УрФУ и другие знаковые места.