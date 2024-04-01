Бриллиантовую свадьбу отпраздновала семейная пара Иванковых в Тюмени

| Фото: предоставлено Дмитрием Колобовым | Фото: предоставлено Дмитрием Колобовым

Бриллиантовую свадьбу, 60 лет совместной жизни, отметили супруги Иванковы. В Лазурном зале тюменского загса Алефтине Федоровне и Виктору Николаевичу вручили благодарственное письмо от губернатора региона Александра Моора и юбилейную медаль, учрежденную правительством области.

Виктор Николаевич и Алефтина Федоровна родились в одной деревне. Он в начале Великой Отечественной войны в 1940 году, а она - в 1944 году. В беседе с корреспондентом "Тюменской линии" семейная пара рассказала, что в тяжелое голодное послевоенное время многие отцы не вернулись с фронта, поэтому чужих детей не было, все друг другу помогали. Вот и маленький Виктор часто забегал к будущему тестю Федору Семеновичу. Тот его иначе как зятем не называл, всячески привечал. Семье мальчика жилось в то время нелегко, его мама Анна осталась с двумя детьми на руках. В тех семьях, где отцы вернулись с фронта, жили чуть лучше. У семьи Алефтины было тогда и хозяйство, и пасека. "Она по тем временам была из богатеев", – шутит Иванков.

Замуж Виктор позвал Алефтину, когда вернулся из армии. В то время хотелось чего-то нового и интересного, а его родственник как раз работал на севере Тюменской области в леспромхозе. Алефтина перевелась на заочное отделение из сельскохозяйственного техникума, и в сентябре 1963 года они поехали в Советский район на станцию Алябьево. Железная дорога от Екатеринбурга была проложена тогда только до Ивделя. Оттуда до станции Першино около трех километров шли пешком по тайге, а от Першино до Алябьево почти сутки ехали на открытой платформе товарняка, так как пассажирские поезда туда еще не ходили.

"С собой была только чашка, кружка да ложка. На новом месте в поселке Малиновский работали в лесу, жили во времянках, в свободное от работы время сами строили себе дома, брали воду из таежной речки Ейтья и на двух кирпичиках готовили еду", - добавляют супруги.

Виктор Николаевич вырос за годы работы из простого рабочего до старшего мастера погрузки ЛПХ, Алефтина Федоровна после появления подсобного хозяйства пошла работать туда лаборантом. Со временем у пары родились трое детей, которые после окончания вузов в Тюмени остались в городе.

Когда Иванковы сами вышли на пенсию, то приняли решение тоже перебираться в областную столицу, поближе к родственникам. С 1996 они жили в поселке Винзили, занимались хозяйством на своем участке.

"Люди привыкли себя ставить в центр внимания, что я самый главный и все для меня что-то должны. Но нужно уметь слушать, уважать и любить друг друга, а не только делать все для себя. Потому что когда семья, то это все общее", - отметили Алефтина Федоровна и Виктор Николаевич.

Последние семь лет семья живет в Тюмени, ведет активный образ жизни, посещает театры, кино и выставки. Сейчас у пары уже четверо внуков и трое правнуков.

Виктория Макарова