Единая неделя иммунизации стартовала в России

| Фото: www.tyumsmu.ru/ | Фото: www.tyumsmu.ru/

Единая неделя иммунизации (ЕНИ) стартовала в России 23 апреля. Она направлена на повышение осведомленности населения о профилактике инфекционных заболеваний с помощью прививок.

Вакцинация признана самым эффективным медицинским вмешательством из изобретенных человеком, сообщает Центр гигиенического образования населения Роспотребнадзора. В России благодаря вакцинации произошло снижение заболеваемости: эпидемическим паротитом — в 1500 раз, краснухой – в 700 раз, дифтерией – в 200 раз, коклюшем – в 40 раз.

Вакцинация приводит к уменьшению: числа случаев инфекционных заболеваний, инвалидизации и смертности от перенесенной инфекции, числа нетрудоспособных людей, расходов на лечение.

В рамках ЕНИ подготовлена подборка "Единая неделя иммунизации", познакомиться можно по ссылке.