Для 32 тыс. 700 выпускников Тюменской области последние звонки прозвучат 24 и 25 мая

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 тыс. 700 выпускников 11 классов и 22 тыс. выпускников девятых классов завершат школьное образование в 2024 году. ЕГЭ предстоит сдать большему количеству молодых людей, потому что к экзаменуемым присоединятся более 300 выпускников прошлых лет.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в областном департаменте образования.

По информации ведомства, последние звонки для выпускников тюменских школ прозвучат 24 и 25 мая. Традиционно безопасность мероприятий обеспечат сотрудники полиции.

Старт основному этапу ЕГЭ в регионе будет дан 23 мая. Для его организации создано 54 пункта проведения экзамена.

Самыми популярными для сдачи предметами стали обществознание, информатика и физика.

Инна Кондрашкина