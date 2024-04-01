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Общественный транспорт Тюмени перейдет на летнее расписание

Общество, 10:46 24 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Общественный транспорт Тюмени перейдет на летнее расписание с 28 апреля. В настоящее время в городе действуют 128 маршрутов регулярных перевозок, из них 54 обслуживают садоводческие некоммерческие объединения и пригород, сообщает администрация Тюмени.

На летний период городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта увеличит класс вместимости на 14 маршрутах: №№ 32, 97, 100, 119, 120к, 134, 143, 144, 147, 153, 155к, 156, 157, 158.

Кроме того, вырастет количество транспортных средств, отправляющихся до СНТ: запустят еще дополнительно 16 маршрутов – №№ 98, 99, 100к, 120, 124, 128, 128к, 129к, 140, 145, 146, 148, 149, 151, 152, 155.

Всего на дачных направлениях в 2024 году будут работать 62 автобуса в будние дни и 76 – в выходные.

Актуальную информацию о работе общественного транспорта в летний период можно узнать на официальном сайте МКУ "Тюменьгортранс", по телефону 8-800-250-07-22 и на остановках.

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# автобусы , общественный транспорт

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