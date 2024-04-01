В майские праздники автобусы в Тюмени будут ездить по графику выходных дней

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По графику выходных дней будет организована работа общественного транспорта в Тюмени в период с 29 апреля по 1 мая, а также 9 и 10 мая.

При этом 27 апреля, который в этом году является рабочим днем, общественный транспорт будет работать по графикам будних дней, сообщает городская администрация.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.