В майские праздники автобусы в Тюмени будут ездить по графику выходных дней
Общество, 16:41 23 апреля 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
По графику выходных дней будет организована работа общественного транспорта в Тюмени в период с 29 апреля по 1 мая, а также 9 и 10 мая.
При этом 27 апреля, который в этом году является рабочим днем, общественный транспорт будет работать по графикам будних дней, сообщает городская администрация.
Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.