Боронование в Тюменской области провели на 93 тысячах гектарах земель

| Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

Ранне-весеннее боронование агропредприятия Тюменской области провели на 93 тыс. га полей. Это 11 % от запланированного объема, сообщает департамент агропромышленного комплекса.

Полевые работы ведутся во всех районах региона за исключением Армизонского, Аромашевского, Вагайского, Викуловского, Сорокинского, Тобольского и Уватского.

Минеральные удобрения внесены на площади около 83 км. Более 18 тыс. семян обеззаражены. Это 11 % от плана.