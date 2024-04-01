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Боронование в Тюменской области провели на 93 тысячах гектарах земель

Экономика, 17:25 23 апреля 2024

департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

Ранне-весеннее боронование агропредприятия Тюменской области провели на 93 тыс. га полей. Это 11 % от запланированного объема, сообщает департамент агропромышленного комплекса.

Полевые работы ведутся во всех районах региона за исключением Армизонского, Аромашевского, Вагайского, Викуловского, Сорокинского, Тобольского и Уватского.

Минеральные удобрения внесены на площади около 83 км. Более 18 тыс. семян обеззаражены. Это 11 % от плана.

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# АПК , посевная кампания

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