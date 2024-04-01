Старт акции "Георгиевская лента" в Тюмени буден дан в Доме Буркова

| Фото: из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте

Всероссийская акция "Георгиевская лента" стартует в Тюмени с 24 апреля. В канун 9 мая волонтеры будут раздавать ленточки всем желающим, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Получить символ Победы 24 апреля в 14 часов 30 минут можно на торжественном открытии акции в Доме Буркова. 27 апреля ленты будут раздавать в 13 часов на площади "Европы", 1 мая с 10 до 12 часов — в сквере Николая Машарова, 2 мая с 9 часов 30 минут до 13 часов — на железнодорожном вокзале.

Кроме этого, акция пройдет 3 мая возле Тюменской филармонии с 13 до 16 часов, а также 4 мая с 10 до 12 часов 30 минут у Тюменского технопарка и с 15 до 17 часов в сквере "Комсомольский".

8 и 9 мая символ Победы начнут раздавать на легкоатлетической эстафете, посвящённой Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и открытой городской велогонке-критериум памяти героя Советского Союза М. Мельникайте.