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В Тюменской области от клещей пострадали 705 человек

Общество, 15:46 23 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

705 обращений граждан по поводу присасывания клещей зарегистрировано в Тюменской области на 22 апреля, из них 146 – дети до 14 лет, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

С начала сезона, с 19 марта, случаи присасывания клещей зарегистрированы в городах Тюмени, Ишиме, Тобольске, Заводоуковском городском округе, Тюменском, Тобольском, Исетском, Нижнетавдинском, Упоровском и Ялуторовском районах. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % пострадавших.

На 22 апреля случаев заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрировано.

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# клещи , Роспотребнадзор

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