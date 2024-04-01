Выставка "Вселенная Гарри Поттера" откроется в Тюмени
Летающий фестрал замечен в городе! Портал в Мир Гарри Поттера будет открыт в ТРЦ "Фаворит" с 28 апреля по 23 июня! Эльфы раздают 50 билетов бесплатно!
Станьте участником легендарной истории! Вас ждет незабываемая интерактивная экскурсия по миру магии.
Староста проведет вас по пути волшебника, и начнется все на платформе 9 ¾!
Почувствуйте себя настоящим студентом Школы Чародейства и Волшебства – пройдите распределение на факультет!
Прокатитесь на лодке по Черному озеру и изучите тайны Запретного леса.
Экскурсия заведёт вас прямо в логово оборотня! Но не волнуйтесь, староста подскажет, что делать.
Вы изучите боевые заклинания, встретитесь с Пожирателями и сварите самое настоящее зелье в подземельях Хогвартса!
Ищите розыгрыш пригласительных билетов в вк*https://vk.com/magic_universe
Ждем вас по адресу:
ТРЦ "ФАВОРИТ", 3 этаж.
Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, 12.
Ежедневно, с 11.00 до 21.00.
Стоимость билетов:
690₽ - детский билет с 4 до 16 лет.
890₽ - взрослый билет.
Мастер-классы оплачиваются отдельно!
Справки по тел. 8(981)207 71 61
*Условия и сроки акции:
1. Подписаться на наше сообщество - https://vk.com/magic_universe
2. Сделать репост этой записи к себе на стену и не удалять до подведения итогов!
Ваша стена должна быть открытой!
Итоги подведем с помощью приложения Рандомайзер, в два этапа: первые 25 билетов разыграем 13 мая в 20.00; вторые 25 билетов - 3 июня в 20.00. Результаты опубликуем на стене сообщества.
Возрастное ограничение: 0+
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