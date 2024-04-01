Выставка "Вселенная Гарри Поттера" откроется в Тюмени

Рендер предоставлен ИП Жилин Игорь Олегович | Фото: Рендер предоставлен ИП Жилин Игорь Олегович Рендер предоставлен ИП Жилин Игорь Олегович | Фото: Рендер предоставлен ИП Жилин Игорь Олегович

Летающий фестрал замечен в городе! Портал в Мир Гарри Поттера будет открыт в ТРЦ "Фаворит" с 28 апреля по 23 июня! Эльфы раздают 50 билетов бесплатно!

Станьте участником легендарной истории! Вас ждет незабываемая интерактивная экскурсия по миру магии.

Фото предоставлено ИП Жилин Игорь Олегович Фото предоставлено ИП Жилин Игорь Олегович

Староста проведет вас по пути волшебника, и начнется все на платформе 9 ¾!

Почувствуйте себя настоящим студентом Школы Чародейства и Волшебства – пройдите распределение на факультет!

Фото предоставлено ИП Жилин Игорь Олегович Фото предоставлено ИП Жилин Игорь Олегович

Прокатитесь на лодке по Черному озеру и изучите тайны Запретного леса.

Экскурсия заведёт вас прямо в логово оборотня! Но не волнуйтесь, староста подскажет, что делать.

Вы изучите боевые заклинания, встретитесь с Пожирателями и сварите самое настоящее зелье в подземельях Хогвартса!

Фото предоставлено ИП Жилин Игорь Олегович Фото предоставлено ИП Жилин Игорь Олегович

Ищите розыгрыш пригласительных билетов в вк*https://vk.com/magic_universe

Фото предоставлено ИП Жилин Игорь Олегович Фото предоставлено ИП Жилин Игорь Олегович

Ждем вас по адресу:

ТРЦ "ФАВОРИТ", 3 этаж.

Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, 12.

Ежедневно, с 11.00 до 21.00.

Стоимость билетов:

690₽ - детский билет с 4 до 16 лет.

890₽ - взрослый билет.

Мастер-классы оплачиваются отдельно!

Справки по тел. 8(981)207 71 61

*Условия и сроки акции:

1. Подписаться на наше сообщество - https://vk.com/magic_universe

2. Сделать репост этой записи к себе на стену и не удалять до подведения итогов!

Ваша стена должна быть открытой!

Итоги подведем с помощью приложения Рандомайзер, в два этапа: первые 25 билетов разыграем 13 мая в 20.00; вторые 25 билетов - 3 июня в 20.00. Результаты опубликуем на стене сообщества.

Возрастное ограничение: 0+

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