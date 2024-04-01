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Столетнего ветерана Великой Отечественной войны из Тюмени поздравили с грядущим Днем Победы

Общество, 19:34 23 апреля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Михаила Федоровича Костюрина из Тюмени поздравили с наступающим Днем Победы, сообщает информационный центр правительства региона.

Михаилу Федоровичу вручили именное поздравление губернатора Тюменской области Александра Моора и подарочный набор. Также по распоряжению главы региона ветерану традиционно предоставляется единовременная выплата к празднику.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Михаил Федорович родился в 1923 году в поселке Аннинск Тайшетской волости (Забайкалье, в настоящее время — Иркутская область) в многодетной крестьянской семье. Лейтенант Костюрин получил боевое крещение при форсировании Днепра. Победу встретил в должности командира взвода. В июне 1945 года был переброшен на Забайкальский фронт для участия в Маньчжурской операции по разгрому Квантунской армии. После окончания войны служил в Канске, Барнауле, Тюмени и в Германии. В 1968 году был уволен в запас, после чего работал в Тюменском горисполкоме.

Михаил Федорович Костюрин награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, медалью Жукова, другими почетными наградами.

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# ветераны Великой Отечественной войны , День Победы , праздник

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