Сотрудники ПВР села Упорово помогают детям организовать досуг

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Сотрудники пункта временного размещения села Упорово помогают детям организовать досуг. Учатся ребята дистанционно.

Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

“В ПВР села Упорово много детей. Полина, Валерия и Юля живут здесь вместе с бабушкой. Квартира Валентины Филипповны находится на первом этаже в доме, который попадает в зону вероятного подтопления. Поэтому она без долгих раздумий переехала в пункт временного размещения заранее. Так безопаснее. Спросил, как кормят. Ответили, что вкусно, не жалуются”, – написал глава региона.

Владимир из Ялуторовска также переехал в ПВР заранее. Он живет на ул. Папанина, которую тоже может затопить. Уже освоился на новом месте.

“Всех беспокоит сохранность имущества. Заверил, что у полиции есть четкая задача – не допускать посторонних на территорию, где проводится эвакуация. Надо чуть-чуть подождать, когда обстановка стабилизируется. Тогда можно будет вернуться домой”, – заключил губернатор.

Видео информационного центра правительства Тюменской области