Трёхтомник ненецкого писателя Юрия Вэллы презентуют в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Презентация издательского проекта "Юрий Вэлла. Избранное" в трёх томах состоится в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (Орджоникидзе, 59, 3 этаж, читальный зал) 24 апреля, начало в 15 часов.

По информации организаторов, российские литературоведы называют творчество Юрия Вэллы одним из редких художественно-эстетических прорывов младописьменной литературы на рубеже XX–XXI столетий. Впервые команда авторов Югры собрала в едином издании почти всё творческое наследие ненецкого писателя.

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Проект посвящён 75-летию со дня рождения писателя и издан на средства гранта губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по развитию гражданского общества.

Юрий Вэлла – летописец Югры второй половины ХХ века. Поэт, писатель, защитник и пропагандист традиций и языка коренных народов Сибири, их естественной среды обитания и рода занятий, оленеводства, Юрий Вэлла стал сегодня символом нашего современника, опередившего время по глубине понимания конфликта цивилизации и человека. Не зная иностранных языков, он сумел озвучить мысли, чувства и судьбу своей малой родины, своего народа для всего мира, оставив после себя бесценное творческое и духовное наследие, рассказали библиотекари.