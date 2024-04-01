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В Тюмени спрос на организацию свадеб в Красную горку вырос на 8,5 %

Общество, 15:01 30 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

8,5 % составил рост спроса на организацию свадеб в Красную горку у жителей Тюмени. Для сравнения аналитики "Авито услуг" использовали данные за март и апрель.

За месяц интерес тюменцев к аренде помещений для праздника и услугам ведущих увеличился на 20 % и 33 %? соответственно. Молодожены на 4 % чаще стали искать свадебных фотографов и видеооператоров.

Отметим, что Красная горка — первое воскресенье после Великого поста, - по традиции, открывает свадебный сезон. Жители Тюмени верят, что людей, которые заключили брак в этот день ждет долгая и счастливая совместная жизнь, поэтому дата так популярна у молодоженов.

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# Красная горка , молодожены

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