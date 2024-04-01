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Знания по истории российского предпринимательства проверили студенты ТюмГУ

Общество, 16:37 24 апреля 2024

группа Тюменский государственный университет | ТюмГУ ВКонтакте | Фото: группа Тюменский государственный университет | ТюмГУ ВКонтакте

80 студентов Тюменского госуниверситета стали участниками регионального этапа X Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства. Олимпиада направлена на популяризацию предпринимательства и формирование позитивного образа предпринимателя.

Участникам предстояло выполнить шесть тестовых блоков и написать эссе. Победительницей стала студентка четвертого курса направления "Экономическая безопасность" Регина Исламова.

Победители регионального этапа выступят в финальном этапе. Он пройдет на базе исторического факультета МГУ им.и Ломоносова, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

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# предпринимательство , ТюмГУ

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