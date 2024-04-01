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Ключи от квартир в новом доме вручили льготникам в Аромашевском районе

Общество, 17:43 24 апреля 2024

администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

Ключи от квартир в новом доме вручили льготникам в Аромашевском районе. Жилой дом на 26 квартир возвел подрядчик в с. Аромашево, рассказал глава муниципалитета Игорь Власов в своем Telegram-канале.

"С представителем застройщика Екатериной Круглик вручили ключи от новой квартиры гражданам отдельной категории. Пусть проживание в 26 квартирном доме будет комфортным и счастливым", - пожелал новоселам Игорь Власов.

администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

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# Аромашевский район , Игорь Власов , новоселье

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