Около 600 жителей Тюменской приняли участие в акции "Красная гвоздика"

| Фото: из сообщества "Волонтеры Победы. Тюменская область" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Волонтеры Победы. Тюменская область" во ВКонтакте

Около 600 человек приняли участие в акции "Красная гвоздика" в Тюменской области. Они приобрели значки в виде цветка — символа Победы в Великой Отечественной войне, денежные средства идут на медицинскую помощь ветеранам боевых действий.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель регионального отделения Всероссийского движения "Волонтеры Победы" Дарья Терехина.

"Точной собранной суммы назвать не можем, так как средства находятся в специальных опечатанных боксах. Их будем вскрывать только после 22 июня с представителями Сбербанка", — рассказала Дарья Терехина.

Напомним, представители движения "Волонтеры Победы" совместно с фондом "Память поколений" дали старт Всероссийской акции "Красная гвоздика" 10 апреля. Акция проходит в разных районах Тюменской области уже в шестой раз. Добровольцев можно встретить на улицах населенных пунктов со специальными брендированными боксами. Любой желающий может присоединиться к акции и приобрести значок с изображением красной гвоздики, оставив денежные средства в боксе или сделав перевод по QR-коду. Собранные средства пойдут на оказание медицинской помощи ветеранам разных боевых действий: на оплату операций и курсов реабилитации, покупку современных слуховых аппаратов, электрических колясок, медицинских кроватей и медикаментов.

График выхода добровольцев публикуют в сообществе "Волонтеры Победы. Тюменская область" во ВКонтакте. https://vk.com/tyumen.zapobedu Так, 26 апреля их можно будет встретить на Цветном бульваре и мосту Влюбленных с 17 до 18 часов. 27 апреля волонтеры будут работать у "Конторы пароходства" (с 13 до 14 часов), в сквере "Вьюжный" (с 15 до 16 часов). 28 апреля акция пройдет на пешеходной улице Дзержинского (с 13 до 14 часов) и в сквере Депутатов (с 15 до 16 часов).

Возрастное ограничение: 6+.

Отметим, за пять лет проведения акции в Тюменской области удалось собрать более 93 млн рублей.

Инна Пахомова