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Более 230 полицейских ведут патрулирование в зоне паводка

Общество, 16:20 24 апреля 2024

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Более 230 полицейских, 70 единиц техники, а также плавсредства и квадрокоптеры задействованы в охране общественного порядка и имущества жителей, оказавшихся в зоне паводка.

В Тюменской области сотрудники полиции продолжают круглосуточное патрулирование в муниципалитетах, а беспилотники позволяют оперативно определить местонахождение возможных нарушителей, в том числе в ночное время.

Инспекторы ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения на федеральных и региональных автодорогах. Также они участвуют в охране общественной безопасности и в случае необходимости перекрывают подтопленные и размытые участки автодорог.

Госавтоинспекция оповещает население о паводковой обстановке, предупреждает местных и транзитных автомобилистов об участках дорог, где временно ограничено движение транспорта, предлагая маршруты для объезда.

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# паводок , полиция

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