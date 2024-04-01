Более 230 полицейских ведут патрулирование в зоне паводка

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Более 230 полицейских, 70 единиц техники, а также плавсредства и квадрокоптеры задействованы в охране общественного порядка и имущества жителей, оказавшихся в зоне паводка.

В Тюменской области сотрудники полиции продолжают круглосуточное патрулирование в муниципалитетах, а беспилотники позволяют оперативно определить местонахождение возможных нарушителей, в том числе в ночное время.

Инспекторы ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения на федеральных и региональных автодорогах. Также они участвуют в охране общественной безопасности и в случае необходимости перекрывают подтопленные и размытые участки автодорог.

Госавтоинспекция оповещает население о паводковой обстановке, предупреждает местных и транзитных автомобилистов об участках дорог, где временно ограничено движение транспорта, предлагая маршруты для объезда.