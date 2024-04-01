Проект тюменской специальной библиотеки тиражируют в других регионах

Тюменская областная научная библиотека Тюменская областная научная библиотека

Проект "Доступный формат" - озвучивание краеведческих книг дикторами-волонтёрами - Специальной библиотеки для слепых представлен на сервисе по поиску лучших практик "Смартека" АСИ. Он может быть растиражирован по всей стране, сообщает Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева.

"Показательно и важно для нас, что проект "Доступный формат" оказался интересен за пределами профессионального библиотечного сообщества, и был опубликован на "Смартеке". Практика, успешно прошедшая модерацию и одобренная для размещения на федеральном сервисе, становится доступна для тиражирования на территории всей России: любой пользователь может внедрить её в своей организации или на своей территории", – рассказала директор Менделеевки Ольга Адамович.

Напомним, в проекте "Доступный формат" профессиональные тренеры по голосу и речи обучили дикторскому мастерству 10 человек, прошедших предварительный конкурсный отбор. Дикторы-волонтёры озвучили книги тюменских авторов под контролем специалистов. Финишную сборку книг проводил профессиональный звукомонтажер.

Все аудиокниги переведены в криптозащищенный формат и записаны на флэш-карты. Читатели берут их на дом через систему абонементов и библиотечных пунктов. Издания также размещены в Первой интернациональной онлайн-библиотеке для инвалидов по зрению "Логос", где с октября 2023 года по январь 2024 года они были скачаны 700 раз. На основе договоренностей с дикторами-волонтерами сформирован план на 2024 год по переводу востребованных изданий в специальный формат "говорящих" книг.

"Смартека" – цифровая платформа "Агентства стратегических инициатив" правительства РФ. На ней размещены лучшие региональные практики, которые органы власти, государственные и муниципальные учреждения, предприниматели и некоммерческие организации могут взять на вооружение для решения социально-экономических задач. "Доступный формат" – десятая практика в сфере культуры от Тюменской области, опубликованная на сервисе. Всего в каталоге региона на сайте "Смартеки" сегодня 67 проектов.