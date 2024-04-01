Тюменские поисковики начали сбор гумпомощи, чтобы лично доставить ее в ЛНР

| Фото: департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Сбор гуманитарной помощи объявил областной поисковый центр им. Артура Ольховского в рамках проекта "Связь поколений". Добровольцы отправятся в Луганскую Народную Республику, чтобы познакомить местных жителей с региональным поисковым движением и привлечь их к деятельности отрядов, сообщает департамент спорта Тюменской области.

Следуя по маршруту до Краснодонского района, поисковики доставят гуманитарный груз напрямую в госпитали, где специалисты оказывают помощь раненым участникам специальной военной операции.

Для этого поисковый центр объявляет сбор гуманитарной помощи. Приносить можно костыли, инвалидные кресла, предметы личной гигиены, одежды, одноразовую посуду. Полный список необходимого можно посмотреть здесь.

Сбор гуманитарной помощи продлится до 14 мая по адресам: пр. Геологоразведчиков, 6а и ул. Челюскинцев, 46 в ДТиЦ "Пионер".

Также необходимые для госпиталей вещи предлагают сдать специалистам областного поискового центра им. Артура Ольховского 9 мая в сквере Прощания в Тюмени с 9 до 14 часов.

Добавим, проект "Связь поколений" реализуется при поддержке специального конкурса на предоставление грантов губернатора Тюменской области.