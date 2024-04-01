В Тобольске начали обрабатывать кладбища от клещей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акарицидная обработка кладбищ началась в Тобольске 25 апреля. В работе - территория 90,5 гектаров, сообщил глава города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

В 2024 году будет обработано 35 гектаров прилегающих территорий учебных учреждений. Обработка будет проходить в апреле и мае, повторная обработка и контроль - в июне и августе. После каждой обработки энтомологический контроль территории проводится дважды.

Что касается общественных пространств, то под обработку попадает 298,5 гектаров. В прошлом году всего было обработано 186,9 га.