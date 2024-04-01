Сотрудник ТюмГУ стал победителем Международной олимпиады ассоциации "Глобальные университеты"

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Победителем Международной олимпиады ассоциации "Глобальные университеты" стал руководитель образовательных проектов Школы перспективных исследований ТюмГУ Ахмед Эльгандур. Магистрант программы "Аналитика и консалтинг в международных отношениях" с осени будет работать над кандидатской диссертацией в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.

В международной олимпиаде могут участвовать иностранные абитуриенты магистратуры и аспирантуры по 14 направлениям. Победители зачисляются в университет без вступительных испытаний.

Ахмед выбрал профили "Образование и психология" и "Бизнес и менеджмент", из 17 тыс. портфолио по двум направлениям на этап интервью прошли только 1 тыс. 372 человека. Сотрудник ТюмГУ прошел конкурсный отбор по обоим профилям и в итоге выбрал управленческую сферу, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.