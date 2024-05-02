Эксперт "Росмолодежь. Гранты" дал советы тюменской молодежи по составлению проекта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Советы по составлению проекта дал тюменцам директор центра развития карьеры и взаимодействия с выпускниками ТюмГУ, эксперт "Росмолодежь. Гранты" Алексей Ларионов. Он рассказал о секретах, которые могут привести к победе на грантовых конкурсах Федерального агентства по делам молодежи.

"Я, как эксперт, должен понять, что если участник получит грант, то он точно знает, что будет делать и может начать реализацию проекта в любой момент. Поэтому заявка должна быть проработана до такой степени, чтобы складывалось ощущение, что человек неизбежно все сосчитал, все знает и понимает", - поделился с корреспондентом "Тюменской линии" Алексей Ларионов.

В первую очередь, участнику конкурса Росмолодежи необходимо почитать положение и методические рекомендации. Некоторые пропускают этот важный пункт. Большинство человек, по словам Алексея, совершают при составлении проекта еще одну важную ошибку – отсутствие проблемы или ее неверная формулировка. Причем ее не прости нужно описать, но и доказать, привести аргументы, обосновывать социальную значимость. Она должна быть действительно вопиющей, кричащей и подтвержденной, считает эксперт.

Также в заявке обязательно должны быть обоснования смет по расходам, письма поддержи от партнеров, где написано, что они сделают для проекта и почему им это интересно, простая и понятная видеовизитка и многое другое.

"Еще есть перспективы реализации проекта. Это место, где можно сильно потерять баллы. А сейчас это первый пункт, который мы оцениваем. Что можно написать в этом поле для того, чтобы выглядеть выгодно? Если вы скажете, что сделаете, когда деньги кончатся, а они кончатся, это уже приближает вас к девяти баллам. Но повторение того же самого – это не развитие. То есть ошибкой будет написать, что мы сделаем то же самое, но в другом регионе или за счет другого гранта. А вот если расширить географию, то это плюс", - подчеркнул Алексей Ларионов.

Напомним, что тюменцам помогли подготовиться к защите своей инициативы для первого сезона конкурса "Росмолодежь.Гранты" на образовательном событии "Паспорт успеха" в мультицентре "Моя территория".

Виктория Макарова