В Тюменской области цены в марте выросли на 2,1 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2,1 % составил усредненный рост цен на продукты и товары в Тюменской области в марте относительно декабря 2023 года. Это ниже, чем в пяти регионах Уральского федерального округа.

По данным Тюменьстата, более всего из продуктов подорожали овощи и фрукты – плюс 7,3 %, сахар-песок - 5,5 %, рыба и морепродукты - 5,2 %, масло сливочное - 4,2 %. Рост цен на колбасные изделия и продукты из мяса, птицы не превысил 1 %. При этом, стоимость куриных яиц снизилась 3,6 %.

Второй месяц повышаются цены на парфюмерные и косметические товары. В марте рост составил 6 %. Подорожали и мебель – на 5 %, и телерадиотовары – 4,1 %, и медикаменты – на 2,9 %. Подешевели чуть более чем на 2 % трикотажные изделия, обувь, бытовая техника.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,8 %, дизельное топливо – на 0,1 %.