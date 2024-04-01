  • 25 апреля 202425.04.2024четверг
  • USD92,5058
    EUR98,9118
  • В Тюмени 3..5 С 1 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменской области цены в марте выросли на 2,1 %

Экономика, 17:35 25 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2,1 % составил усредненный рост цен на продукты и товары в Тюменской области в марте относительно декабря 2023 года. Это ниже, чем в пяти регионах Уральского федерального округа.

По данным Тюменьстата, более всего из продуктов подорожали овощи и фрукты – плюс 7,3 %, сахар-песок - 5,5 %, рыба и морепродукты - 5,2 %, масло сливочное - 4,2 %. Рост цен на колбасные изделия и продукты из мяса, птицы не превысил 1 %. При этом, стоимость куриных яиц снизилась 3,6 %.

Второй месяц повышаются цены на парфюмерные и косметические товары. В марте рост составил 6 %. Подорожали и мебель – на 5 %, и телерадиотовары – 4,1 %, и медикаменты – на 2,9 %. Подешевели чуть более чем на 2 % трикотажные изделия, обувь, бытовая техника.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,8 %, дизельное топливо – на 0,1 %.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# продукты питания , рост цен , товары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:33 25.04.2024В Тюменской области пострадавшим от паводка предпринимателям оказывает поддержку инвесткоманда
18:19 25.04.2024Тюменские дорожники на 80 % выполнили фрезерование улицы в Калининском округе
17:35 25.04.2024В Тюменской области цены в марте выросли на 2,1 %
15:23 25.04.2024В Тюмени спрос на офисных сотрудников вырос на 20 % за год