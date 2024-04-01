Тюменских танцоров приглашают поучаствовать в фестивале Hype Dance

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль танцев Hype Dance пройдет в молодежном театральном центре "Космос" 6 и 7 мая. Участвовать могут как солисты и группы, сообщают организаторы.

Всего будет два этапа. В первом нужно показать отображение танца, который может быть абсолютно любого жанра и стиля, но исключительно индивидуален для участника или команды. На этом туре у каждого есть возможность продемонстрировать танцевальную виртуозность, выразительность и индивидуальность без ограничений. Второй этап "Beat battle" будет посвящен теме эмоций. Каждая зарегистрированная команда через рандомайзер получит свою эмоцию и должна по ней подготовить номер.

Регистрация открыта по ссылке. Возрастное ограничение: 16+.