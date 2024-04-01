  • 27 апреля 202427.04.2024суббота
  • USD92,0134
    EUR98,7187
  • В Тюмени 17..19 С 5 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменских танцоров приглашают поучаствовать в фестивале Hype Dance

Общество, 13:29 27 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль танцев Hype Dance пройдет в молодежном театральном центре "Космос" 6 и 7 мая. Участвовать могут как солисты и группы, сообщают организаторы.

Всего будет два этапа. В первом нужно показать отображение танца, который может быть абсолютно любого жанра и стиля, но исключительно индивидуален для участника или команды. На этом туре у каждого есть возможность продемонстрировать танцевальную виртуозность, выразительность и индивидуальность без ограничений. Второй этап "Beat battle" будет посвящен теме эмоций. Каждая зарегистрированная команда через рандомайзер получит свою эмоцию и должна по ней подготовить номер.

Регистрация открыта по ссылке. Возрастное ограничение: 16+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# МТЦ Космос , танцы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:12 27.04.2024Студентка из Тюмени разрабатывает информационную систему InMed Security
14:59 27.04.2024В Тюмени установят бюст начальнику внешней разведки СССР Павлу Фитину
14:34 27.04.2024В Тюменской области более 500 семей направили маткапитал на оплату дошкольного образования в 2024 году
14:08 27.04.2024В Тюмени стартовал новый сезон обмена книгами