Для тюменских студентов проведут олимпиаду по инфекционным болезням

| Фото: vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

Внутривузовская олимпиада по инфекционным болезням для студентов Института клинической медицины и Института материнства и детства состоится в ТМУ 17 мая. Регистрация открыта до 10 мая включительно, сообщает пресс-служба вуза.

Для того, чтобы поучаствовать необходимо собрать команду из трех человек. В нее могут войти ребята с разных курсов и специальностей.

Студенты должны подготовить видеозагадку по одной из инфекционных патологий продолжительностью не более 1 минуты и отправить на почту infect-tgma@mail.ru не позднее 10 мая. Подробности представлены по ссылке.