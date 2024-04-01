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Для тюменских студентов проведут олимпиаду по инфекционным болезням 

Общество, 13:55 27 апреля 2024

vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

Внутривузовская олимпиада по инфекционным болезням для студентов Института клинической медицины и Института материнства и детства состоится в ТМУ 17 мая. Регистрация открыта до 10 мая включительно, сообщает пресс-служба вуза.

Для того, чтобы поучаствовать необходимо собрать команду из трех человек. В нее могут войти ребята с разных курсов и специальностей.

Студенты должны подготовить видеозагадку по одной из инфекционных патологий продолжительностью не более 1 минуты и отправить на почту infect-tgma@mail.ru не позднее 10 мая. Подробности представлены по ссылке.

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# медики , олимпиада , ТМУ

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