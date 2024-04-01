607 жителей Тюменской области находятся в пунктах временного размещения
В 30 населенных пунктах Тюменской области остаются подтопленными 184 дома, 523 дачных дома, 2 тыс. 875 приусадебных участков, 22 участка автомобильных дорог. Эвакуировано 5 тыс. 700 человек. В пунктах временного размещения находятся 607 человек, из них — 217 детей.
Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян.
"На сегодняшний день в русле реки Ишим продолжают работать более 600 сотрудников ведомства, 62 единиц техники, 18 плавсредств. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки, патрулирование, укрепление и наращивание земляных сооружений. В отрезанные населенные пункты организованы лодочные переправы, доставляющие продукты питания, медикаменты и всё необходимое гражданам", — рассказал он.
Основные усилия направлены на защиту участков федеральной трассы Тюмень — Омск в районе с. Абатское. В самом населенном пункте сейчас проводится эвакуация населения и домашних животных, оповещение и информирование населения о ситуации.
В населенном пункте Коркино Упоровского района завершены работы по устройству временных земляных насыпей, организованы работы по круглосуточному патрулированию и проверке состояния сооружений.