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607 жителей Тюменской области находятся в пунктах временного размещения

Общество, 19:01 27 апреля 2024

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

В 30 населенных пунктах Тюменской области остаются подтопленными 184 дома, 523 дачных дома, 2 тыс. 875 приусадебных участков, 22 участка автомобильных дорог. Эвакуировано 5 тыс. 700 человек. В пунктах временного размещения находятся 607 человек, из них — 217 детей.

Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян.

"На сегодняшний день в русле реки Ишим продолжают работать более 600 сотрудников ведомства, 62 единиц техники, 18 плавсредств. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки, патрулирование, укрепление и наращивание земляных сооружений. В отрезанные населенные пункты организованы лодочные переправы, доставляющие продукты питания, медикаменты и всё необходимое гражданам", — рассказал он.

Основные усилия направлены на защиту участков федеральной трассы Тюмень — Омск в районе с. Абатское. В самом населенном пункте сейчас проводится эвакуация населения и домашних животных, оповещение и информирование населения о ситуации.

В населенном пункте Коркино Упоровского района завершены работы по устройству временных земляных насыпей, организованы работы по круглосуточному патрулированию и проверке состояния сооружений.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , паводок

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