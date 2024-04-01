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Митинг, посвящённый присвоению Тюмени звания "Город трудовой доблести", перенёсен на 11 часов

Общество, 12:48 28 апреля 2024

ДК "Поиск" | Фото: ДК "Поиск"

Начало торжественного митинга, посвящённого присвоению Тюмени звания "Город трудовой доблести", перенесено на 11 часов 1 мая, сообщает пресс-служба ДК "Поиск".

В торжественном мероприятии в сквере Николая Машарова примут участие ветераны войны и труда, юнармейцы. Также в программе выступление артистов и военного духового оркестра. Завершится митинг оружейным салютом и возложением цветов.

Напомним, почётное звание было присвоено нашему городу Указом президента Российской Федерации 20 мая 2021 года за вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

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# звание Город трудовой доблести , митинг

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