Участников тура "В Сибирь" встретили на вокзале Тюмени с минеральной водой и конфетами

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Очередной туристический железнодорожный круиз "В Сибирь" встретили на железнодорожном вокзале в Тюмени 29 апреля.

На перроне отдыхающих из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Луганска, Магнитогорска угощали чаем, минеральной водой и конфетами от местной фабрики купчихи. Желающие участвовали в викторине и получали подарки от туристического бренда Тюменской области Visit Tyumen.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор туристической компании "Путешествия" Виктория Голина, в Тюмень прибыли более 40 организованных туристов. Еще часть отдыхающих решила устроить себе программы самостоятельно.

"Пришло пять прицепных вагонов. В ближайшие два дня мы закружим туристов в "Сибирском карнавале" в Ялуторовском остроге. Они станут почетными блиноедами. Гости обязательно посетят наши замечательные термальные источники. В Тобольске их будет ждать знакомство с духовной столицей Сибири, в частности, посещение всех знаковых музеев, в числе которых музей семьи императора Николая II", – добавила она.

Жительница Санкт-Петербурга Ольга приехала в Тюмень в компании пятерых друзей. "Мы подумали, что нам не попасть в такие города никогда, если мы не отправимся в тур "В Сибирь". Хотелось посмотреть Тюмень, Тобольск, Екатеринбург, Пермь. Такая вот большая экзотика для нас. Не были ни в одном из этих городов. Что касается Тюмени, говорят, что это очень быстро развивающийся город. Надеемся увидеть, как он вырос. Была здесь один раз очень давно: в аэропорту на дозаправку садились. Город тогда показался совсем небольшим. Сейчас про него рассказывают чудеса”, – поделилась туристка.

Среди участников тура были и те, кто отправились по городам Сибири не в первый раз. "Я здесь в третий раз. Очень нравятся города: Тюмень, Тобольск, Пермь и Екатеринбург. Я сама прокладываю маршруты и посещаю все достопримечательности. Первый раз в 2023 году я приобрела комплект экскурсий, чтобы ознакомиться с городами. В марте месяц назад и сегодня я уже посещаю эти места по своей программе", – поделилась Ольга из Москвы.

В Тюмени женщина планирует посетить термальный курорт "ЛетоЛето", музеи, набережную. Уже забронирован столик в ресторане "Чум". Тобольск Ольге так понравился, что она хочет там жить. В этот раз туристка хочет найти всех ангелов – арт-объекты, установленные в разных частях города.

Наталью из Луганска очень тянуло в Сибирь. Она любит изучать регионы России. В городах тура "В Сибирь" гостья хочет получить спокойный отдых.

30 апреля в древней столице Сибири туристов также ждет иммерсивная встреча с русской печью и сибирскими угощениями от ресторана "Поварня".

Отметим, тур "В Сибирь" с отправлением из Москвы рассчитан на пять дней и пять ночей (с 27 апреля по 2 мая). Он включает остановки в Екатеринбурге, Тюмени, Тобольске и Перми. Впервые в этот маршрут включена экскурсионная программа в столице Урала.

Инна Пахомова