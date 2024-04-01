Тюменская молодежь может получить до 100 тыс. рублей на реализацию своих проектов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 100 тыс. рублей на реализацию своих проектов может получить молодежь Тюменской области на конкурсе молодежных инициатив "Моя идея".

Участники пройдут образовательные интенсивы и мастер-классы, проработают паспорт проекта и представят свои идеи экспертам. Победители получат финансовую и ресурсную поддержки на реализацию инициативы. Подать заявку можно до 6 мая. Присоединиться могут жители Тюменской области в возрасте от 14 до 35 лет, не имеющие большого опыта в сфере социального проектирования.

Представить свой проект можно в одном из 11 направлений: добровольчество и благотворительность, образование и наука, поддержка молодых семей и развитие семейных ценностей, а также творчество и креативные индустрии, развитие студенческой среды, патриотическое воспитание, финансовая грамотность и других.

3 мая в онлайн-формате состоится питчинг на получение писем поддержки. 13 мая в Тобольске и Ишиме в формате офлайн пройдет мастер-класс по публичной защите проекта. Со 2 по 15 мая участники смогут задать любые интересующие вопросы по своему проекту на индивидуальных консультациях с экспертами. 15 мая до 17 часов им необходимо подать готовый паспорт проекта на участие в конкурсе.

18 мая состоится очная защита проектов и подведение итогов конкурса в мультицентрах "Моя территория" в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Победители получат финансовую и ресурсную поддержку в реализации акций и инфоповодов, соответствующих повестке, пишет Moi-portal.ru.