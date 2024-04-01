Тюменская молодежь может получить до 100 тыс. рублей на реализацию своих проектов
До 100 тыс. рублей на реализацию своих проектов может получить молодежь Тюменской области на конкурсе молодежных инициатив "Моя идея".
Участники пройдут образовательные интенсивы и мастер-классы, проработают паспорт проекта и представят свои идеи экспертам. Победители получат финансовую и ресурсную поддержки на реализацию инициативы. Подать заявку можно до 6 мая. Присоединиться могут жители Тюменской области в возрасте от 14 до 35 лет, не имеющие большого опыта в сфере социального проектирования.
Представить свой проект можно в одном из 11 направлений: добровольчество и благотворительность, образование и наука, поддержка молодых семей и развитие семейных ценностей, а также творчество и креативные индустрии, развитие студенческой среды, патриотическое воспитание, финансовая грамотность и других.
3 мая в онлайн-формате состоится питчинг на получение писем поддержки. 13 мая в Тобольске и Ишиме в формате офлайн пройдет мастер-класс по публичной защите проекта. Со 2 по 15 мая участники смогут задать любые интересующие вопросы по своему проекту на индивидуальных консультациях с экспертами. 15 мая до 17 часов им необходимо подать готовый паспорт проекта на участие в конкурсе.
18 мая состоится очная защита проектов и подведение итогов конкурса в мультицентрах "Моя территория" в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Победители получат финансовую и ресурсную поддержку в реализации акций и инфоповодов, соответствующих повестке, пишет Moi-portal.ru.