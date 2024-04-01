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Тюменский эксперт напомнила правила безопасности при открытых окнах

Общество, 11:38 30 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Правила безопасности при открытых окнах напомнила эксперт из Тюмени. В первую очередь они касаются семей с маленькими детьми. Соблюдение правил поможет избежать выпадений детей из окон и с балконов.

"Мы призываем более внимательно относиться к собственным детям и, в первую очередь, никогда не оставлять их без присмотра. Но и поручать это старшим детям и людям пожилого возраста, которые могут не досмотреть за маленькими детьми не стоит", - отметила заместитель председателя городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тюмени Илона Осипова

Еще один совет – не разрешать детям выходить на балкон без сопровождения, не показывать ребенку, как открывается окно. Также исключить любые игры на подоконнике. Как правило, несчастные случаи происходят с детьми в те моменты, когда малыши сами забираются на подоконник и опираются на москитную сетку. Родителям нужно отодвинуть от подоконников всю мебель, а на окна установить блокираторы.

Специалисты по защите прав детей и общественные активисты проводят в Тюмени традиционную акцию "Осторожно – москитная сетка!". В интернете волонтеры публикуют советы с хэштегом #Твой ангел не умеет летать. Все они надеются, что эта работа, вовремя принятые меры и сознательность родителей позволят не допустить случаев выпадения маленьких детей из окон, пишет "Тюменская область сегодня".

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# детская безопасность , окна

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