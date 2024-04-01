Студенты из Санкт-Петербурга будут практиковаться на тюменском заводе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студенты из Санкт-Петербурга будут практиковаться на тюменском заводе "Базовое машиностроение". Предприятие подписало договор об этом с одним из старейших в России вузов - Санкт-Петербургским горным университетом, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

"Мы договорились о сотрудничестве сразу по нескольким направлениям. Это учебно-ознакомительная практика для студентов первого курса, технологическая и преддипломная практика для студентов старших курсов, а также итоговая практика для выпускников в качестве стажеров-инженеров. Кроме того, предполагается совместная работа в рамках научных исследований", - пояснил генеральный директор завода "Базовое машиностроение" Павел Гончаров.

За экспертной помощью на завод обратились и тюменские колледжи. Производственники будут оценивать практические навыки студентов.

"С 2024 года в образовательной программе техников-механиков при окончании Многопрофильного колледжа ТИУ по направлению "Монтаж и техническое обслуживание промышленного оборудования", кроме сдачи дипломной работы, предусмотрен демонстрационный экзамен в виде сборки выпускником специального изделия. Его должна принимать экспертная комиссия потенциальных работодателей. За помощью мы обратились на завод "Базовое машиностроение". Это интересно и для предприятия, и для учебного заведения", - уточнил главный специалист Многопрофильного колледжа ТИУ по направлению "Монтаж и техническое обслуживание промышленного оборудования" Сергей Нетесов.

Он убежден в том, что таким образом завод станет более узнаваемым среди студентов, а эксперты смогут подобрать для своего производства толковых выпускников колледжа и пригласить их на работу.