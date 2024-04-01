700 тысяч саженцев ели вырастят в Армизонском районе

| Фото: ИИЦ "Армизонский вестник" | Фото: ИИЦ "Армизонский вестник"

700 тыс. саженцев ели вырастят в Армизонском районе. На территории филиала Тюменской авиабазы установлена теплица площадью 1 тыс. 200 квадратных метров для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, специалисты уже подготовили более семи тыс. кассет с семенами. Для этого они используют автоматическую линию посева.