Выставку работ творческих династий создали в Голышмановском округе

| Фото: Голышмановский краеведческий музей | Фото: Голышмановский краеведческий музей

Выставку работ творческих династий создали в Голышмановском городском округе. Экспонаты трех экспозиций краеведческого музея рассказывают про земляков, которые унаследовали талант от предков.

Юрий Павлов из п. Голышманово – мастер живописи. Пишет пейзажи, натюрморты, портреты в разных техниках – маслом, акварелью, акрилом, карандашом. Свое творчество посвящает родным местам. Он участвовал во многих коллективных и персональных выставках в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Ишиме, сёлах Исетском и Медведево, посёлке Голышманово. Супруги Павловы вырастили троих детей. Все они творческие в отца, как и внуки.

Дед Алексея Кочкарёва когда-то мастерил берестяные туеса и короба, а сам он увлёкся этим промыслом в 2015 году. Мастер-берестянщик из с. Шорохово Исетского района старинное ремесло освоил за несколько лет. Его творения выставляются в Тюмени, в Исетском краеведческом музее, а теперь и в п. Голышманово.

Светлана Турчина из деревни Земляной передаёт своё мастерство в изготовлении народных кукол своей внучке Варваре Коневич. Девочка живёт в Тюмени, но все каникулы проводит у бабушки и дедушки. Она участвовала во Всероссийском фестивале творческих инициатив и открытий "Леонардо" и вошла в число победителей с проектом по истории ковроткачества. Сама смастерила куклу "Ковровщица". Выставка Турчиных оформлена в народных традициях – здесь и корзинки, и семейные реликвии – чемоданы, салфетки и травяные чайные сборы, которые сами собирают.

Семейная выставка в Голышмановском краеведческом музее продлится до июня. В планах – проводить здесь встречи с творческими семьями. После чего будут создавать мини-экспозиции о них, пишет КП-Тюмень.