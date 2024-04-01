ФК "Тюмень" предстоит провести шесть игр Мелбет-Первая лига

| Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

На шестом месте расположился футбольный клуб "Тюмень" в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Завершит первенство команда шестью играми – по три домашних и выездных.

30 марта команда встретится с "Родиной" в Москве. В сентябре на стадионе "Геолог" клубы сыграли вничью – 2:2.

5 мая "Тюмень" примет самарский "Акрон", который сейчас занимает второе место в турнирной таблице. В августе тюменские футболисты обыграли соперника на выезде со счетом 2:1.

12 мая команду ждет "Сокол" в Саратове. В ноябре в Тюмени хозяева обыграли гостей "всухую" - 2:0.

Затем последуют два последних домашних матча в сезоне. 16 мая состоится перенесенный с 23 марта поединок со "СКА-Хабаровском". Все купленные ранее билеты действительны.

20 мая "Тюмень" сыграет с "КАМАЗом" из Татарстана. В августовском матче в городе Набережные Челны верх одержали хозяева – 2:1.

Завершится сезон 25 мая поединком с "Енисеем". На домашнем поле в июле "Тюмень" обыгрывала команду из Красноярска со счетом 1:0.

Отметим, что ФК "Тюмень" одержал 11 побед, допустил девять проигрышей, еще восемь матчей прошли вничью. Команда заработала 41 очко, подсчитали во Вслух.ру.