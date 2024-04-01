Джинна Лебедева назвала методы лечения головной боли без лекарств

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Методы лечения головной боли без лекарств назвала главный врач ГАУЗ ТО "Областной лечебно-реабилитационный центр" Джинна Лебедева. Это нейропсихологическая реабилитация с помощью тренировки с биологической обратной связью. Метод получил доказательства эффективности.

Он представляет собой тренировку функционирования мозга, которая помогает человеку брать контроль над своим телом с помощью осознания. Другой способ с доказанной эффективностью – индивидуальная когнитивно-поведенческая психотерапия. Она направлена на стабилизацию психоэмоционального состояния. А также постизометрическая релаксация – специальная техника, применяемая для стабилизации тонуса напряженных мышц.

"Только врач может определить, каков характер вашей головной боли, и какие методы диагностики необходимо провести. И только врач может поставить диагноз и назначить необходимое лечение", – акцентировала внимание Джинна Лебедева.

По ее словам, головная боль может быть первичной – то есть не связанной с заболеваниями головного мозга, мозговых сосудов и других структур, расположенных в области головы и шеи. Это мигрень, головная боль напряжения и другие. А может быть вторичной или симптоматической: к ней относятся головные боли, связанные с травмой, поражением сосудов головы и шеи, инфекциями и прочими факторами.

Также к немедикаментозным средствам, которые применяются только в комплексной терапии с другими методиками, например, с постизометрической релаксацией, лечебной физкультурой относится массаж.

При лечебном массаже специалист воздействует на мышцы спины и шеи, что приводит расслаблению мышц, устранению спазмов, к активизации кровообращения, ускорению обмена веществ, а также способствует улучшению работы нервной системы и устранению застойных процессов. При массаже происходит психологическое расслабление, нормализуется сон.

Но массаж головы в качестве физиотерапевтической процедуры при головных болях назначает только лечащий врач, предупредила специалист, пишет Тюменская область сегодня.