2 тыс. 303 тюменцам оказали помощь медики скорой за праздничные выходные

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Помощь врачей и фельдшеров скорой понадобилась 2 тыс. 303 жителям Тюмени и Тюменского района за праздничные выходные, с 28 апреля по 1 мая. В экстренной форме поступило 1 тыс. 160 вызовов, остальные — в неотложной.

В стационары доставлены 1 тыс. 145 пациентов, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. Диспетчеры скорой помощи передали в поликлиники 1 тыс. 414 вызовов. Во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни.

138 человек проконсультировали по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.