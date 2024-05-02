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Льготу по транспортному налогу получат тюменские добровольцы нацгвардии – участники СВО

Общество, 15:02 02 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Льготу по транспортному налогу получат тюменские добровольцы национальной гвардии – участники специальной военной операции. Их освободили от уплаты налога за один автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, сообщает УФНС России по Тюменской области.

Действие этой налоговой льготы распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. Чтобы ею воспользоваться надо подать заявление. Но если налогоплательщик не сделал это и не отказался от льготы, ее предоставят на основании сведений, которые получила УФНС.

В ведомстве отметили, что освобождение от уплаты транспортного налога доступно добровольцам, которые заключили контракт о пребывании в добровольческом формировании войск национальной гвардии Российской Федерации и принимающим участие в СВО.

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# льгота , налоги , СВО , транспортный налог

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