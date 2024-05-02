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Тюменские студенты-медики стали вторыми на международной олимпиаде по реабилитации

Общество, 15:57 02 мая 2024

www.tyumsmu.ru

Команда "Шаг Vперед" Тюменского медицинского университета заняла второе место по итогам участия в VI Международной олимпиаде по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в Москве. В ней участвовали команды Санкт-Петербурга, Тюмени, Архангельска, Нижнего Новгорода, Москвы, Саратова и Пензы, сообщает вуз.

Команды выполняли задания и конкурсы по лечебной физкультуре, спортивной медицине и травматологии, физиотерапии, неврологии, анатомии, биомеханике.

Для первого, заочного этапа, ребята сняли ролик "Мультивселенная реабилитации, взгляд сквозь время".

По итогам всех восьми испытаний команда "Шаг Vперед" из ТМУ заняла второе место, обойдя московскую команду из РНИМУ им. Н. И. Пирогова "Сила внутри", которая стала третьей. Первое место – у Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова.

Победителей наградили кубками и дипломами.

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