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Тюменские поисковики подняли останки 31 бойца во время "Вахты памяти"

Общество, 16:08 02 мая 2024

ДТиС "Пионер" | Фото: ДТиС "Пионер"

Останки 31 бойца РККА подняли поисковые отряды Тюменской области во время весеннего этапа "Вахты памяти", который завершится 12 мая. У трех из них установлены данные, ведётся поиск родственников, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Кроме того, бойцы тюменского отряда "Память сердца" провели работу по подъему самолёта ЛаГГ-3, потерпевшего крушение в годы войны. В кабине были найдены останки лётчика, чьё имя тоже известно.

Всего в полевом сезоне принимают участие 16 поисковых отрядов региона. Экспедиции проходят на местах сражений Великой Отечественной войны в Тверской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.

ДТиС "Пионер" | Фото: ДТиС "Пионер"

Отметим, в День Победы областной поисковый центр им. Артура Ольховского традиционно проведёт просветительскую акцию "Нам доверена память" в сквере Прощания города Тюмени. Поисковики приглашают всех жителей и гостей города посетить интерактивные зоны и вместе встретить 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

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# Вахта памяти , тюменские поисковики

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