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Эксперт рассказал, почему в Тюмени яблони зацвели раньше, чем в Ишиме

Общество, 18:21 02 мая 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры экологии и рационального природопользования ГАУ Северного Зауралья Александр Моторин объяснил, почему яблони в Тюмени зацвели раньше, чем в Ишиме, который расположен южнее. Дело в паводке.

По словам эксперта, то, что в Ишиме еще ничего не зацвело, связано с тем, что в город пришел огромный массив воды, которая по своей температуре соответствует температуре снеготаяния. Это 4-5 градусов. Вода холодная, соответственно, земля тоже, поэтому в Ишиме ничего не могло зацвести и распуститься.

Инна Пахомова

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# природа , яблони

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