Жизненно необходимые медикаменты передали из Тюменской области в зону СВО

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Жизненно необходимые медикаменты переданы из Тюменской области в зону СВО, сообщает информационный центр правительства региона.

Груз собран региональным отделением Союза женщин России и неравнодушными жителями дер. Патрушева. Препараты доставлены на передовую в одно из подразделений, где служат тюменские медики, спецпредставителем губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николаем Савченко.

“Хотелось бы выразить благодарность за приобретение, доставку медицинских препаратов, которые жизненно необходимы в зоне боевых действий. Спасибо за содействие", – сказала военный медик "Аврора".

"Аврора" подписала контракт с Минобороны России в Тюменской области в 2023 году. До этого ездила в Запорожскую область в качестве гражданского медика.

Видео информационного центра правительства Тюменской области