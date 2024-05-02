Более 40 звонков от предпринимателей поступило на горячую линию за неделю

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 40 звонков поступило за неделю работы на горячую линию 8-932-479-34-33, созданную для предпринимателей Тюменской области, чей бизнес пострадал от паводка, сообщает информационный центр правительства региона.

В настоящее время проводится работа по сбору информации для формирования мер поддержки.

Специалисты Инвестиционного агентства Тюменской области, регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, фонда финансирования предпринимательства выезжают в муниципалитеты и проводят личные встречи с предпринимателями.

Горячая линия 8-932-479-34-33 продолжает круглосуточную работу.