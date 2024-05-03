Более 70 студентов и преподавателей ТМУ готовы поддержать жителей подтопленных территорий

| Фото: vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

Более 70 студентов и преподавателей Тюменского медицинского университета готовы отправиться на борьбу с последствиями паводка на юге области. Волонтерам, которым предстоит работать в зоне подтопляемых территорий, ставят прививку от гепатита А.

В числе первых добровольцев – заведующий кафедрой гигиены, экологии и эпидемиологии ТМУ, главный эпидемиолог министерства здравоохранения РФ в УФО Александр Марченко: "Мои санитарно-эпидемиологические знания и опыт помогут в организации практической деятельности при ликвидации последствий паводка. Перед отправкой в зону паводка важно пройти обязательную вакцинацию. В чрезвычайных ситуациях, чтобы избежать риска заражения вирусным заболеванием, необходимо сделать прививку от гепатита А. Для профилактики дизентерии и брюшного тифа эффективно помогает как прививка, так бактериофаги".

Среди неравнодушной молодежи - студент института клинической медицины ТМУ Герман Веселов. Будущий врач мечтает стать психологом, считает, что его знания могут пригодиться жителям, пострадавшим от паводка.

Команда ТМУ готова к широкому кругу работ. Он включает как разбор завалов на подтопленных территориях, так и оказание медицинской помощи населению, сообщает пресс-служба вуза.