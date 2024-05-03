Первенство по мотокроссу впервые пройдет в Тобольске

| Фото: мотоциклетная Федерация Тюменской области | Фото: мотоциклетная Федерация Тюменской области

60 участников в составе семи команд впервые за 25 лет соберутся в Тобольске на Первенство Тюменской области по мотоциклетному спорту в дисциплине "Мотокросс". Сезон гонок стартует в 12 часов 4 мая на мототреке детской автодороги городского Центра детского технического творчества.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил президент мотоциклетной Федерации Тюменской области Андрей Утусиков.

По его словам, проведение Первенства в Тобольске – это возрождение традиции, которая прервалась с прекращением много лет назад работы мотосекции в ДОСААФ.

"Работа секции возобновилась на базе Центра детского технического творчества. Ребята-энтузиасты построили мотоциклетную трассу, привлекли более 80 детей, пишут гранты, выигрывают и проводят соревнования. Благодаря их деятельности первенство пройдет в Тобольске", - подчеркнул Андрей Утусиков.

| Фото: мотоциклетная Федерация Тюменской области | Фото: мотоциклетная Федерация Тюменской области

Команды приедут из городов и районов, где есть треки и спортивные традиции. Это Тюмень, Тобольск, Тюменский район, Ялуторовск, Заводоуковск, Ишим. На соревнования собираются и спортсмены из округов, ХМАО – Югры и ЯНАО. Возраст участников от 6 до 23 лет.

Андрей Утусиков рассказал, что в свое время тоболяки представляли Тюменскую область на финалах СССР и РСФСР по мотогонкам на льду, их имена помнят до сих пор.

На соревнованиях пройдут гонки в личный и командный зачет. Последний определит команды-победители. А личный состоится в пяти официальных классах 50, 65, 85, 125 см 3 (юноши).

Тройке победителей вручат медали и дипломы, командам-чемпионам – памятные кубки.

Добавим, организаторами и учредителями выступили департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, региональный центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий, Федерация мотоциклетного спорта и Тобольский дом детского творчества.

| Фото: мотоциклетная Федерация Тюменской области | Фото: мотоциклетная Федерация Тюменской области

Инна Кондрашкина