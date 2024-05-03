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Концерт к 90-летию Альфреда Шнитке дадут тюменские музыканты

Общество, 18:40 03 мая 2024

vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Произведения Альфреда Шнитке прозвучат в Тюменской филармонии 4 мая. Начало в 18 часов. Музыканты Тюменского филармонического оркестра посвятили предстоящий концерт известному советскому композитору в честь 90-летия со дня его рождения, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Солисты: Александр Кащеев (скрипка), Валерия Янковская (скрипка), Ксения Кащеева (фортепиано), Андрей Чернов (труба).

За дирижерский пульт встанет музыкант, заслуженный артист России, профессор Игорь Дронов – кавалер ордена Дружбы, лауреат премии правительства РФ в области культуры.

На концерте прозвучат сочинения Альфреда Шнитке: Concerto grosso № 1 для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струнного оркестра (1977), Концерт для фортепиано и струнного оркестра (1979), "Гоголь-сюита" в восьми частях из музыки к спектаклю Театра на Таганке "Ревизская сказка" (1981), "Полёт" из к/ф "Сказка странствий".

Приобрести билеты на концерт можно в кассах ТКТО или на сайте.

Возрастное ограничение: 6+.

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# Тюменский филармонический оркестр

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